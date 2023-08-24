«Детский мир» не будет повышать цены на товары для школы

Чтобы школьные товары были доступнее, «Детский мир» зафиксировал цены на них на уровне 2022 и 2021 годов.

В магазинах «Детский мир» установили предельные цены на школьные товары. Об этом сказано на сайте Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

По ряду категорий ретейлер даже существенно снизил цены для потребителей. В частности, стоимость одной из моделей рюкзаков с пеналом оказалась вдвое ниже, чем в 2022 году, — говорится в сообщении.

Ритейлер обещает сохранить минимальные цены на товары для школьников на уровне 2021 года. В список вошли канцелярские принадлежности, товары для творчества, одежда осень-зима 2023-2024, а также школьная форма.

«Детский мир» будет ограничивать наценки на товары «народного потребления» на уровне не выше 20%.