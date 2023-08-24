Общество

«Детский мир» не будет повышать цены на товары для школы

Чтобы школьные товары были доступнее, «Детский мир» зафиксировал цены на них на уровне 2022 и 2021 годов.
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В магазинах «Детский мир» установили предельные цены на школьные товары. Об этом сказано на сайте Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

По ряду категорий ретейлер даже существенно снизил цены для потребителей. В частности, стоимость одной из моделей рюкзаков с пеналом оказалась вдвое ниже, чем в 2022 году, — говорится в сообщении.

Ритейлер обещает сохранить минимальные цены на товары для школьников на уровне 2021 года. В список вошли канцелярские принадлежности, товары для творчества, одежда осень-зима 2023-2024, а также школьная форма.

«Детский мир» будет ограничивать наценки на товары «народного потребления» на уровне не выше 20%.

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✔️ Как вести учет по всем семи новым ФСБУ.

✔️ Как сдавать отчетность без штрафов в 2023-2024 г. 

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✔️ Как защититься от штрафов, уголовки и субсидарки при налоговых проверках.

💥Мы собрали для вас лучших спикеров-практиков с огромным опытом работы. В конференции примут участие:

▹доцент, к.э.н, главный бухгалтер с 15-летним стажем;

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