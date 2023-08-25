Ведение бизнеса

Без уплаты таможенной пошлины можно ввозить оборудование и материалы для спорта

У предпринимателей появилась возможность сэкономить при покупки комплектующих, материалов и сырья.
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Закупаться оборудованием, комплектующими, сырьем и материалами для реализации приоритетных инвестпроектов стало еще дешевле, благодаря постановлению Правительства от 12.08.2023 № 1325

В перечень приоритетных видов деятельности включили сферы спорта, отдыха и развлечений. Например, деятельность, связанная со спортивными объектами и парками культуры и отдыха. 

Кроме них с 2022 года в список приоритетных видов входит около 50 позиций: строительство зданий, деятельности в области информационных технологий и телекоммуникаций, растениеводство, междугородные и международные пассажирские перевозки, а также производство лекарств, продуктов и напитков, бумаги, электрооборудования, компьютеров и транспорта. 

Задача предпринимателя правильно воспользоваться предложенными возможностями для бизнеса, а бухгалтера — правильно вести учет и оптимизировать налоги. 

Собираем бухгалтеров на первую масштабную Клерк.Конференцию! 

Топ-эксперты помогут разобраться в последних изменениях и самых сложных темах, обязательно ответят на вопросы участников. А еще вы почувствуете уникальную атмосферу комьюнити «Клерка» и получите полезные материалы.

Что обсудим:

✔️ Как работать с ЕНС с учетом изменений в НК.

✔️ Как вести учет по всем семи новым ФСБУ.

✔️ Как сдавать отчетность без штрафов в 2023-2024 г. 

✔️ Как отвечать на требования ФНС.

✔️ Как защититься от штрафов, уголовки и субсидарки при налоговых проверках.

💥Мы собрали для вас лучших спикеров-практиков с огромным опытом работы. В конференции примут участие:

▹доцент, к.э.н, главный бухгалтер с 15-летним стажем;

▹аттестованный аудитор;

▹аудитор и сертифицированный специалист 1С.

▹эксперт по налогам, управляющий партнер юридической компании.

🚀 Мероприятие пройдет 12 сентября с 9.00 до 19.00 в Краснодаре, отель Marriott. Не можете присутствовать лично — присоединяйтесь к нам онлайн.

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Комментарии

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Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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