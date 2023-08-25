Без уплаты таможенной пошлины можно ввозить оборудование и материалы для спорта

У предпринимателей появилась возможность сэкономить при покупки комплектующих, материалов и сырья.

Закупаться оборудованием, комплектующими, сырьем и материалами для реализации приоритетных инвестпроектов стало еще дешевле, благодаря постановлению Правительства от 12.08.2023 № 1325.

В перечень приоритетных видов деятельности включили сферы спорта, отдыха и развлечений. Например, деятельность, связанная со спортивными объектами и парками культуры и отдыха.

Кроме них с 2022 года в список приоритетных видов входит около 50 позиций: строительство зданий, деятельности в области информационных технологий и телекоммуникаций, растениеводство, междугородные и международные пассажирские перевозки, а также производство лекарств, продуктов и напитков, бумаги, электрооборудования, компьютеров и транспорта.

Задача предпринимателя правильно воспользоваться предложенными возможностями для бизнеса, а бухгалтера — правильно вести учет и оптимизировать налоги.