До 31 августа 2024 года можно применять электронную подпись, оформленную на сотрудника

С 01.09.2023 аккредитованные удостоверяющие центры прекращают выпуск КЭП сотрудникам организаций.
Для того, чтобы сотрудник имел полномочия подписывать электронные документы от лица компании, ему следует выпустить сертификат физлица и оформить машиночитаемую доверенность (МЧД), в которой эти полномочия будут указаны.
Вместе с тем, возможно применение КЭП сотрудника организации, выданного до 01.09.2023, без предоставления МЧД продлено до 31 августа 2024 года.
Разъяснение дает УФНС по Тамбовской области.
Комментарии