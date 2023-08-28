До 31 августа 2024 года можно применять электронную подпись, оформленную на сотрудника

Лишь 16% россиян довольны рабочим пространством. Исследование

Лишь 16% россиян, которые трудятся в офисе или на территории компании, полностью довольны рабочим пространством. В среднем же жители страны оценивают свои рабочие места на 3,3 балла из пяти возможных. Одной из главных проблем стал шум. Об этом говорят результаты совместного исследования hh.ru и компании РОКВУЛ.