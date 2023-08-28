Вебинары для бухгалтеров

🎓 ФНС по-новому взыскивает налоговые долги: как защититься бухгалтеру. Уже сегодня в 11:00 мск!

Вы не исполнили обязанность по уплате налогов и сборов, пеней и штрафов? Налоговая инспекция взыщет задолженность.
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У налоговой множество способов взыскать задолженность с организации, даже если отсутствует имущество. Основные способы взыскания, к которым прибегает налоговая, разберем вместе с аудитором. Расскажем, какие «меры безопасности» нужно принять главному бухгалтеру, чтобы избежать уголовной ответственности по «налоговой» статье, субсидиарной ответственности при банкротстве, деликтной ответственности.

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На вебинаре разберем:

  1. Через возбуждение уголовного дела по «налоговой статье». В каком случае возможно возбуждение уголовного дела по «налоговой статье»?

  2. Взыскание вреда, нанесенного преступлением («налоговая статья») с виновного лица – при каких условиях это возможно (позиция Верховного суда).

  3. В случае, если уголовное дело по «налоговой статье» прекращено по нереабилитирующим основаниям (например, вследствие истечения сроков давности), ФНС может взыскать с руководителя налоги, пени (но не штрафы) через привлечение к деликтной ответственности.

  4. Привлечение к субсидиарной ответственности в банкротстве.

  5. Взыскание налога с другой компании в случае «перевода бизнеса».

  6. «Меры безопасности» для главного бухгалтера (как не быть привлеченным к уголовной ответственности по «налоговой» статье, субсидиарной ответственности при банкротстве, деликтной ответственности).

Спикер вебинара — Виктор Иваницкий, партнер ООО «Аудиторская группа «Капитал», кандидат экономических наук, магистр права, аттестованный аудитор, квалификация ДипИФР МСФО АССА.

Ждем Вас на вебинаре сегодня в 11:00 мск!

Комментарии

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