🎓 ФНС по-новому взыскивает налоговые долги: как защититься бухгалтеру. Уже сегодня в 11:00 мск!

Внесение товарного знака в ТРОИС: зачем это нужно

В 2023 году даже люди, не сталкивающиеся на постоянной основе с миром юриспруденции или интеллектуальной собственности, в большинстве случаев слышали, что в России для получения товарным знаком надлежащей защиты его необходимо зарегистрировать в Роспатенте. Однако еще одна процедура, связанная с товарными знаками, уже менее известна и многим практикующим юристам.