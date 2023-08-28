В реестр ЦБ добавлена еще одна платёжная система — Kwikpay

По информации на сайте, через неё можно будет отправлять деньги на банковские карты России, Таджикистана, Кыргызстана, Казахстана, Азербайджана и других стран с любой карты «Мир», Visa или Mastercard.

Фактически, кроме информации об амбициях и странах полезной информации на сайте нет. Ни ссылок на приложения, ни лимитов, ни условий обслуживания клиентов. Интерфейс на мокапах очень напоминает KoronaPay. Если не считать упоминания в реестре ЦБ, похоже на фейк.

В реестр ЦБ «Квикпей» была добавлена в пятницу 25 августа. Год назад он был пополнен двумя участниками— Hello и «Астрасенд».