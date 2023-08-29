Binance может полностью уйти с российского рынка

Криптовалютная биржа Binance рассматривает вариант полного выхода с финансового рынка в России. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на издание «The Wall Street Journal».
Рассматриваются все варианты, в том числе полный выход из РФ, — сказал представитель криптобиржи.
Недавно мы писали, что Binance запретила жителям РФ все валютные операции с долларом, евро и гривной.
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Теперь на Binance P2P можно торговать только фиатной валютой в рублях. Такое решение повлияет на тех пользователей сервиса, которые через биржу выводят средства за границу.
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