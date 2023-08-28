Binance запретила жителям РФ все валютные операции с долларом, евро и гривной

Теперь на Binance P2P можно торговать только фиатной валютой в рублях.

Криптобиржа Binance ограничила валютные операции для пользователей P2P-сервиса из России. Об этом сказано в телеграм-канале организации.

Пользователи, проживающие в России, могут торговать на Binance P2P только фиатной валютой в рублях. Любые другие фиатные валюты запрещены. Фиатная валюта RUB теперь доступна только пользователям, имеющим RU KYC и проживающими в России, — говорится в сообщении.

Те, кто не проживает в РФ, смогут торговать на Binance P2P всеми другими фиатными валютами, кроме RUB, EUR, USD и UAH.

Для проведения операций нужно подтвердить адрес места жительства.