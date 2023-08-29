⚡⚡⚡ ФНС разрешила уменьшать налоги по УСН и ПСН на взносы 1% за 2023 год

Вышли долгожданные разъяснения от ФНС по уменьшению налогов на взносы. Они в пользу ИП.

В этом году задним числом поменяли порядок уменьшения налогов по УСН и ПСН на фиксированные взносы ИП. Их уплата теперь не важна. Взносы должны быть подлежащими уплате в текущем году.

Взнос 1% за 2023 год подлежит уплате 01.07.2024.

Но ИП могут считать этот взнос подлежащим уплате как в 2023 году, так и в 2024-ом.

Такую индульгенцию ФНС дает в письме от 25.08.2023 № СД-4-3/10872@.

То есть, несмотря на то, что взносы подлежат уплате в 2024 году, их можно считать подлежащими уплате в 2023 году.

Но если ИП учтет их для уменьшения налога в 2023 году, то в 2024-ом учитывать их повторно нельзя. То есть, надо определиться, когда вы хотите учесть взнос – в 2023 или 2024.