Лев Лещенко пожаловался на пенсию в размере 30 тысяч рублей

Певец Лев Лещенко признался, что получает пенсию в размере 30 тысяч рублей в месяц. И этих денег ему на жизнь не хватает, пишет «Российская газета».
Я не люблю говорить на эту тему, но у меня маленькая пенсия. Она не типичная для нашего жителя. По большому счету для простого человека она – внушительная. А для заслуженных людей моя пенсия — мизерная. Тридцать тысяч я получаю, — заявил Лещенко.
Лещенко уверен, что не смог бы прожить на 30 тысяч, однако благодаря постоянному доходу за счет своей востребованности как артиста не бедствует.
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Комментарии22
Ирина
Это как водится,
Кому щи пусты, кому и жемчуг мелок (с)
ТатьянаГлавный бухгалтерЗАО
звучит... как-то... (сложно подобрать словосочетание, но уж неприятно -точно) :"маленькая пенсия. Она не типичная для нашего жителя. По большому счету для простого человека она – внушительная. А для заслуженных людей моя пенсия — мизерная"
Ирина
Согласна, прямо таки резануло. Вот это разделение на простого человека и заслуженных людей.
мои определения: отвратительно, непристойно, хамски. Это ж каким надо быть самовлюбленным идиотом, чтобы такие фразы вслух произносить!🤑
самое смешное, что он прав(((
Главный бухгалтер
в чём прав? в том что он впереди всех стоИт ?
а чем он вдруг заслуженным стал? Тем что поёт?)))) Или типа грамоту дали и корона на голове давить начала?)))
Как по мне, давать известным медийным личностям, директорам заводов и пароходов такие грамоты не заслужено. Припоминаю я выдачи грамот за 2022 год....то актриса (слетала в космос, да и кто бы отказался бы слетать), то руководители...
А одинокая бабушка которая получает пенсию в 12 тыс.руб. да еще и за ЖКУ зимой тысяч 5 платит на свою жизнь не жалуется ...
Главный бухгалтер
так ей и этого много! и вообще - а зачем ей вообще что-то?
а зачем ей вообще что-то?
Как зачем?! А на какие шиши билет на концерт Лещенко покупать?😂
Главный бухгалтер
даже если моя пенсия или зряплата будет в миллион ежемесячно, на его концерт бы я не пошёл.
И вовсе не потому что его песни или исполнение не нравятся. Поёт хорошо, песни нравятся.... но на концерт - не пойду и с бесплатным пропуском
А что, он до сих пор поёт? Я и в молодости не была его поклонницей, а сейчас так вообще забыла о его существовании))
Главный бухгалтер
как что? День Победы и про то как Доносится налей
Вы не поняли мою фразу: я удивилась тому, что он до сих пор поет. А его репертуар мне совсем не интересен))
Ирина
Так вот за это и орден.
Главный бухгалтер
за телевизор?