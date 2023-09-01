Лев Лещенко пожаловался на пенсию в размере 30 тысяч рублей

Певец Лев Лещенко признался, что получает пенсию в размере 30 тысяч рублей в месяц. И этих денег ему на жизнь не хватает, пишет «Российская газета».

Я не люблю говорить на эту тему, но у меня маленькая пенсия. Она не типичная для нашего жителя. По большому счету для простого человека она – внушительная. А для заслуженных людей моя пенсия — мизерная. Тридцать тысяч я получаю, — заявил Лещенко.

Лещенко уверен, что не смог бы прожить на 30 тысяч, однако благодаря постоянному доходу за счет своей востребованности как артиста не бедствует.