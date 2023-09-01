Пенсии

Лев Лещенко пожаловался на пенсию в размере 30 тысяч рублей

Лев Лещенко назвал размер своей пенсии: «Она мизерная».
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Певец Лев Лещенко признался, что получает пенсию в размере 30 тысяч рублей в месяц. И этих денег ему на жизнь не хватает, пишет «Российская газета».

Я не люблю говорить на эту тему, но у меня маленькая пенсия. Она не типичная для нашего жителя. По большому счету для простого человека она – внушительная. А для заслуженных людей моя пенсия — мизерная. Тридцать тысяч я получаю, — заявил Лещенко.

Лещенко уверен, что не смог бы прожить на 30 тысяч, однако благодаря постоянному доходу за счет своей востребованности как артиста не бедствует.

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Комментарии

22
  • Логотип buhkompas
    buhkompas 1 час назад

    Ирина

    Это как водится, 

    Кому щи пусты, кому и жемчуг мелок (с)

  • Логотип Татьяна-Васильевна
    Татьяна-Васильевна 1 час назад

    ТатьянаГлавный бухгалтерЗАО

    звучит... как-то... (сложно подобрать словосочетание, но уж неприятно -точно) :"маленькая пенсия. Она не типичная для нашего жителя. По большому счету для простого человека она – внушительная. А для заслуженных людей моя пенсия — мизерная"

    • Логотип buhkompas
      buhkompas 1 час назад

      Ирина

      Согласна, прямо таки резануло. Вот это разделение на простого человека и заслуженных людей. 

    • Логотип Крестик-нолик
      Крестик-нолик 1 час назад

      звучит... как-то... (сложно подобрать словосочетание, но уж неприятно -точно)

      мои определения: отвратительно, непристойно, хамски. Это ж каким надо быть самовлюбленным идиотом, чтобы такие фразы вслух произносить!🤑

  • Логотип SS-20
    SS-20 1 час назад

    самое смешное, что он прав(((

    • Логотип Arhimed0
      Arhimed0 36 минут назад

      Главный бухгалтер

      самое смешное, что он прав(((

      в чём прав? в том что он впереди всех стоИт ?

  • Логотип Ольга Буряк
    Ольга Буряк 1 час назад

    А для заслуженных людей

    а чем он вдруг заслуженным стал? Тем что поёт?)))) Или типа грамоту дали и корона на голове давить начала?)))

    Как по мне, давать известным медийным личностям, директорам заводов и пароходов такие грамоты не заслужено. Припоминаю я выдачи грамот за 2022 год....то актриса (слетала в космос, да и кто бы отказался бы слетать), то руководители...

  • Логотип понаехавший Тут
    понаехавший Тут 1 час назад

    А одинокая бабушка которая получает пенсию в 12 тыс.руб. да еще и за ЖКУ  зимой тысяч 5 платит на свою жизнь не жалуется ...

    • Логотип Arhimed0
      Arhimed0 35 минут назад

      Главный бухгалтер

      А одинокая бабушка которая получает пенсию в 12 тыс.руб. да еще и за ЖКУ  зимой тысяч 5 платит на свою жизнь не жалуется ...

      так ей и этого много! и вообще - а зачем ей вообще что-то? 

      • Логотип Крестик-нолик
        Крестик-нолик 31 минуту назад

        а зачем ей вообще что-то? 

        Как зачем?! А на какие шиши билет на концерт Лещенко покупать?😂

        • Логотип Arhimed0
          Arhimed0 27 минут назад

          Главный бухгалтер

          Как зачем?! А на какие шиши билет на концерт Лещенко покупать?😂

          даже если моя пенсия или зряплата будет в миллион ежемесячно, на его концерт бы я не пошёл. 

          И вовсе не потому что его песни или исполнение не нравятся. Поёт хорошо, песни нравятся.... но на концерт - не пойду и с бесплатным пропуском

          • Логотип Крестик-нолик
            Крестик-нолик 19 минут назад

            А что, он до сих пор поёт? Я и в молодости не была его поклонницей, а сейчас так вообще забыла о его существовании))

            • Логотип Arhimed0
              Arhimed0 11 минут назад

              Главный бухгалтер

              А что, он до сих пор поёт?

              как что? День Победы и про то как Доносится налей

              • Логотип Крестик-нолик
                Крестик-нолик 8 минут назад

                Вы не поняли мою фразу: я удивилась тому, что он до сих пор поет. А его репертуар мне совсем не интересен))

              • Логотип buhkompas
                buhkompas 7 минут назад

                Ирина

                Так вот за это и орден.

                • Логотип Arhimed0
                  Arhimed0 1 минуту назад

                  Главный бухгалтер

                  Так вот за это и орден.

                  за телевизор?

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