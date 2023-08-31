С сегодняшнего дня нельзя оформить новую КЭП сотрудника. Но старые еще действуют

Речь идет о сертификатах КЭП, в которых указан ИНН организации или ИП, от имени которого действует физлицо по доверенности (представитель).
В то же время уже выданные сертификаты будут действовать до конца августа 2024 года, а не 2023 года, как планировалось ранее.
С 1 сентября 2024 года физлица, действующие по доверенности юрлица или ИП, должны использовать квалифицированные сертификаты для физлиц в связке с машиночитаемой доверенностью в едином формате (КЭП физлица + МЧД).
При этом во взаимодействии налогоплательщиков при сдаче отчетности ничего не меняется, так как последний этап реформы электронной подписи не затрагивает Налоговый кодекс, уточняет ФНС.
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Комментарии1
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