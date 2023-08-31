Электронные подписи

С сегодняшнего дня нельзя оформить новую КЭП сотрудника. Но старые еще действуют

С 1 сентября аккредитованные удостоверяющие центры больше не будут выдавать так называемые сертификаты сотрудников.
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Речь идет о сертификатах КЭП, в которых указан ИНН организации или ИП, от имени которого действует физлицо по доверенности (представитель).

В то же время уже выданные сертификаты будут действовать до конца августа 2024 года, а не 2023 года, как планировалось ранее.

С 1 сентября 2024 года физлица, действующие по доверенности юрлица или ИП, должны использовать квалифицированные сертификаты для физлиц в связке с машиночитаемой доверенностью в едином формате (КЭП физлица + МЧД).

При этом во взаимодействии налогоплательщиков при сдаче отчетности ничего не меняется, так как последний этап реформы электронной подписи не затрагивает Налоговый кодекс, уточняет ФНС.

12 сентября состоится «Клерк.Конференция» по главным темам 2023–2024 года: ЕНП и новые поправки в Налоговом кодексе, отчетность, работа по новым ФСБУ, налоговая оптимизация и защита от проверок. 


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