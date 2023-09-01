К 1 сентября в страну ввезли цветы на общую сумму 45,8 млн долларов

Продавцы заказали за рубежом больше 6,4 тысяч тонн свежесрезанных растений для составления букетов.

Импортеры ввезли в Россию цветы ко Дню знаний почти на 46 млн долларов. Об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на Федеральную таможенную службу.

В августе 2023 года, по данным ведомства, таможенными органами оформлено более 6,4 тысяч тонн свежесрезанных цветов стоимостью свыше 45,8 миллиона долларов США, — сказали в ФТС.

Больше всего продавцы у иностранных поставщиков закупили розы (35%), хризантемы (28%) и другие растения для сборки букетов (27%).

Наибольший объем декларированных цветов отметили сотрудники Северо-Западного таможенного управления (52%) и Московской таможни (41%).

60% деклараций импортеры выпустили в автоматическом режиме, в прошлом году этот показатель был равен 39%.