Минфин снизит штрафы за прослеживаемость товаров

Минфин прислушался к предпринимателям и отказался от оборотных штрафов. Продавцы техники могут заплатить за нарушения до 100 тысяч рублей.

За нарушения, связанные с использованием системы прослеживаемости товаров, продавцы техники могут получить штрафы, сумма которых отличается в сотню раз. Об этом пишет «Коммерсант».

Минфин собирался ввести оборотные штрафы за нарушения импорта и оборота холодильников, телевизоров и стиральных машин.

Однако участники рынка попросили отложить и существенно снизить штрафы за прослеживаемость товаров, поскольку механизм работы системы еще не отлажен. Министерство согласилось пойти навстречу предпринимателям.

Вместо оборотных штрафов за непредставление отчета об операциях с прослеживаемыми товарами установят ответственность в размере 1-30 тыс. рублей для ИП и от 1 до 100 тыс. рублей для организаций.