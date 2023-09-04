Иностранные компании смогут получать выплаты на рыночных условиях при выходе из бизнеса РФ

С 4 сентября вступает в силу закон, позволяющий исключать иностранцев из числа акционеров экономически значимых компаний.

Иностранцы получили право на компенсацию на рыночных условиях при выходе из российского бизнеса, выяснили «Известия».

С сегодняшнего дня заработал новый порядок выплат иностранным холдинговым компаниям (ИХК), которых через суд смогут исключить из участия в экономически значимой организации (ЭЗО). В случае, если ИХК совершает недружественные действия, то его права в ЭЗО могут быть приостановлены через арбитражный суд. Тогда иностранный холдинг может потребовать компенсацию.

В Минэкономразвития отметили, что для реализации этого положения был разработан соответствующий проект постановления. Размер компенсации определяется на основании количества акций (долей) экономически значимой организаций, перешедших к ней.

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