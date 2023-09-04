Коэффициент ОСАГО для грузовиков из «недружественных» стран вырос в 17,6 раза

Центробанк увеличил территориальный коэффициент по полисам ОСАГО для грузовых авто, которые въезжают в Россию из «недружественных» стран. Об этом сказано в указании ЦБ № 6510-У.

Изначально коэффициент предлагали увеличить до 12,5, но в итоговой версии документа он вырос еще в 2,4 раза. В общей сложности в 17,6 раза.

Для водителей легковых автомобилей из «недружественных» стран коэффициент не изменился, его оставили прежним – 1,7.

С 1 января 2024 года территориальный коэффициент для расчета стоимости ОСАГО водителей из новых регионов (ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей) составит 0,68.

Подход к расчету страховки изменился из-за того, что страны Евросоюза отказались принимать российские сертификаты «Зеленой карты».