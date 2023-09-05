Малый и средний бизнес

Малый бизнес сможет получить зонтичное поручительство для строительства отелей

Государство в лице Корпорации МСП возьмет на себя половину рисков. Это значит, что банки будут охотнее кредитовать долгосрочные проекты по строительству гостиниц.
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Корпорация МСП собирается запустить механизм зонтичных поручительств для строительства гостиниц. Об этом написал генеральный директор корпорации Александр Исаевич в своем телеграм-канале.

Банки будут активнее выдавать малому и среднему бизнесу крупные суммы на долгосрочные проекты, поскольку 50% риска возьмет на себя Корпорация МСП.

Строительство и реконструкция гостиниц – долгосрочные проекты с длительным периодом окупаемости. Поэтому банки страхуют себя и выдвигают повышенные требования к залогам. И стандартного «зонтичного» поручительства здесь не хватает. Мы предложили запустить специальный «зонт» для гостиничного бизнеса с повышенным уровнем потерь, — сказано в сообщении.

До 2023 года малые и средние предприятия создадут 8 тыс. новых номеров для проживания и модернизируют 12 тыс. уже существующих.

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