Малый бизнес сможет получить зонтичное поручительство для строительства отелей

Государство в лице Корпорации МСП возьмет на себя половину рисков. Это значит, что банки будут охотнее кредитовать долгосрочные проекты по строительству гостиниц.

Корпорация МСП собирается запустить механизм зонтичных поручительств для строительства гостиниц. Об этом написал генеральный директор корпорации Александр Исаевич в своем телеграм-канале.

Банки будут активнее выдавать малому и среднему бизнесу крупные суммы на долгосрочные проекты, поскольку 50% риска возьмет на себя Корпорация МСП.

Строительство и реконструкция гостиниц – долгосрочные проекты с длительным периодом окупаемости. Поэтому банки страхуют себя и выдвигают повышенные требования к залогам. И стандартного «зонтичного» поручительства здесь не хватает. Мы предложили запустить специальный «зонт» для гостиничного бизнеса с повышенным уровнем потерь, — сказано в сообщении.

До 2023 года малые и средние предприятия создадут 8 тыс. новых номеров для проживания и модернизируют 12 тыс. уже существующих.

Научитесь рассчитывать налог по упрощенке в любых ситуациях. Проходите онлайн-курс «Главбух на УСН: от учета и отчетности до 1С».

Успейте купить курс со скидкой 55%, всего за 6 499 рублей.

Купить курс

Вы узнаете все, что нужно для работы на УСН в 2023-2024 годах, сможете настраивать работу в 1С, правильно составлять отчетность и вести учет по новым ФСБУ с особенностями для упрощенки.