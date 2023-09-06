🎓Вебинар: Перспективы профессии аналитика 1С для бухгалтера в 2024 году: от карьеры до зарплаты. Уже сегодня в 13:00 мск!

Эксперты расскажут, почему именно бухгалтеру проще других освоить эту профессию, какие дополнительные навыки придется получить, в каких отраслях и сколько можно будет зарабатывать аналитику 1С в 2024 году.

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План вебинара:

Что такое аналитика 1С и как она отличается от традиционной бухгалтерии.

Тенденции и перспективы развития профессии аналитика 1С в 2024 году.

Какие инструменты и навыки нужны бухгалтеру для перехода в аналитику 1С.

В каких отраслях будет востребован аналитик 1С в 2024 году и сколько он сможет зарабатывать.

Какие курсы и программы существуют для повышения квалификации в области аналитики 1С

Обо всем расскажут эксперты:

Надежда Криницына — аналитик 1С, бухгалтер с 18-летним стажем, специалист по учету труда и расчету заработной платы, занимается внедрением и сопровождением программ 1С в различных сферах деятельности;

Вероника Шатрова — директор по продукту Action Digital School.

Вебинар будет полезен бухгалтерам, главбухам, которые планируют изменить свой карьерный трек, а также руководителям компаний, в которых запланирован переход на автоматизацию на базе платформы 1С.

Всем участникам после вебинара ждем бонус от спикера — Методичка для работы с платформой 1С.

Ждем Вас на вебинаре сегодня в 13:00 мск.