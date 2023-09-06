Отменят лицензии для передачи информации по пейджерам

Внесут поправки в положение о лицензировании деятельности ‎в области оказания услуг связи.

Проект опубликован на федеральном портале.

Из перечня лицензируемых услуг связи услуги исключается предоставление персонального радиовызова (пейджинга).

Эта технология – устаревшая и сейчас полностью замещена технологией подвижной радиотелефонной связи.

По состоянию на июнь 2023 года действующие лицензии на оказание услуг пейджинга отсутствуют, говорится в пояснительной записке к проекту.

Поэтому лицензирование этой услуги и лицензионные требования к ней отменяют.

Также из перечня лицензируемых услуг связи исключаются услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации.