Отменят лицензии для передачи информации по пейджерам

Проект опубликован на федеральном портале.
Из перечня лицензируемых услуг связи услуги исключается предоставление персонального радиовызова (пейджинга).
Эта технология – устаревшая и сейчас полностью замещена технологией подвижной радиотелефонной связи.
По состоянию на июнь 2023 года действующие лицензии на оказание услуг пейджинга отсутствуют, говорится в пояснительной записке к проекту.
Поэтому лицензирование этой услуги и лицензионные требования к ней отменяют.
Также из перечня лицензируемых услуг связи исключаются услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации.
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