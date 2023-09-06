Крымский мобильный оператор начал работать в ДНР

Оператор мобильной связи в Крыму «К-Телеком» запустил продажу сим-карт в ДНР. Компания будет работать под брендом «+7Телеком». Об этом пишет «Коммерсант».
«+7Телком» станет третьим оператором связи в ДНР, где уже работает «Феникс» («Республиканский оператор связи») и только собирается запуститься сеть «Миранда-медиа».
Эксперты издания считают, что абонентская база «+7Телеком» не превысит 1 млн человек.
Оператору придется снижать цены на услуги связи и вкладывать средства в маркетинг, в развитие инфраструктуры и контакт-центров.
Для жителей ДНР будет действовать тариф 300 руб. в месяц, который включает в себя 1 тыс. минут голосовой связи, 500 смс и 15 ГБ интернета.
Бренд «+7Телеком» уже работает в Запорожской и Херсонской областях.
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