Крымский мобильный оператор начал работать в ДНР

Жители ДНР смогут за 300 рублей в месяц получить 1 тысячу минут связи, 500 смс и 15 ГБ интернета.

Оператор мобильной связи в Крыму «К-Телеком» запустил продажу сим-карт в ДНР. Компания будет работать под брендом «+7Телеком». Об этом пишет «Коммерсант».

«+7Телком» станет третьим оператором связи в ДНР, где уже работает «Феникс» («Республиканский оператор связи») и только собирается запуститься сеть «Миранда-медиа».

Эксперты издания считают, что абонентская база «+7Телеком» не превысит 1 млн человек.

Оператору придется снижать цены на услуги связи и вкладывать средства в маркетинг, в развитие инфраструктуры и контакт-центров.

Для жителей ДНР будет действовать тариф 300 руб. в месяц, который включает в себя 1 тыс. минут голосовой связи, 500 смс и 15 ГБ интернета.

Бренд «+7Телеком» уже работает в Запорожской и Херсонской областях.