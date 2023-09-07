British American Tobacco продаст российский бизнес своим местным менеджерам

Компания будет работать в России и Белоруссии под названием ITMS Group, а возглавят ее менеджеры BAT Russia.

Компания British American Tobacco (BAT) договорилась о продаже своего бизнеса в России консорциуму, который возглавили менеджеры BAT Russia. Об этом сказано на сайте организации.

После завершения проекта BAT больше не будет присутствовать в России и Беларуси и не будет получать никакой финансовой прибыли от продолжающихся продаж на этих рынках, — говорится в заявлении.

Сделка завершится в течение следующего месяца, сумма продажи компании не раскрывается.

После завершения продажи BAT Russia получит предприятия British American Tobacco в России и Белоруссии под названием ITMS Group (International Tobacco Marketing Services Group).

В марте 2022 года генеральный директор British American Tobacco Джек Боулз сообщил, что намерен продать свой российский бизнес.

BAT производит сигареты Dunhill, Kent, Vogue, Rothmans, Pall Mall, Lucky Strike, Ява, устройство для нагревания табака glo и стики neo.