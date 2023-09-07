Fix Price в 2024 году откроет магазины в ОАЭ

Чистая прибыль компании за первое полугодие выросла в 3,9 раза. Ретейлер открыл 376 новых торговых точек, а до конца года планирует запустить 750 магазинов. В том числе за рубежом.

Ретейлер Fix Price сообщил, что первые магазины в Объединенных Арабских Эмиратах откроются в 2024 году. Об этом говорится в отчете компании о финансовых результатах за первое полугодие.

Сейчас мы также работаем над запуском нашей сети в Объединенных Арабских Эмиратах и надеемся, что первые магазины Fix Price в этом регионе откроют свои двери для покупателей уже в следующем году, — сказал гендиректор Fix Price Дмитрий Кирсанов.

За первые шесть месяцев 2023 года Fix Price увеличил чистую прибыль по МСФО в 3,9 раза, до 19,646 млрд рублей.

Розничная выручка выросла на 2,9%, до 120,086 млрд рублей.

При этом продажи сопоставимых магазинов ретейлера (like-for-like, LfL) уменьшились на 6,6%.

В 2023 году у сети Fix Price появилось 376 новых магазинов, до конца года компания собирается открыть всего 750 торговых точек.

Во втором квартале 2023 года Fix Price продолжил выходить на зарубежные рынки. Первые магазины по программе франчайзинга открылись в Армении. В 2022 году компания начала работать в Монголии.