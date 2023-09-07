Отелям запретят поднимать цену во время международных форумов

ФАС удалось без замечаний согласовать с профильными министерствами поправки к закону «Об основах туристской деятельности», запрещающие завышать цены на гостиницы во время значимых мероприятий, пишет «Коммерсантъ».
По плану ФАС, предельные цены на отели во время проведения ПМЭФ, ВЭФ и других форумов будут рассчитываться по методике правительства, которую опишут в отдельном акте.
Отели будут обязаны сообщать клиентам о предельных ценах на проживание во время значимых мероприятий. За нарушение будут грозить штрафы на суммы от 20 тысяч до полумиллиона рублей.
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