Отелям запретят поднимать цену во время международных форумов

В России установят предельные цен проживания в гостиницах во время особо значимых международных мероприятий.

ФАС удалось без замечаний согласовать с профильными министерствами поправки к закону «Об основах туристской деятельности», запрещающие завышать цены на гостиницы во время значимых мероприятий, пишет «Коммерсантъ».

По плану ФАС, предельные цены на отели во время проведения ПМЭФ, ВЭФ и других форумов будут рассчитываться по методике правительства, которую опишут в отдельном акте.

Отели будут обязаны сообщать клиентам о предельных ценах на проживание во время значимых мероприятий. За нарушение будут грозить штрафы на суммы от 20 тысяч до полумиллиона рублей.