Данные для лимита дохода малого бизнеса берут из декларации по налогу на прибыль

ФНС в письме от 01.09.2023 № КВ-4-3/11208 сообщает, что в состав доходов идут такие доходы:
выручка от реализации товаров (работ, услуг);
выручка от уступки имущественных прав (прав требования);
внереализационные доходы.
Эти доходы отражаются в декларации по налогу на прибыль.
Напомним, лимиты дохода для МСП такие:
микропредприятия — 120 млн рублей;
малые предприятия — 800 млн рублей;
средние предприятия — 2 млрд рублей.
Таким образом, для этих лимитов считают доходы по данным налогового учета.
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