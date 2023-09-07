Данные для лимита дохода малого бизнеса берут из декларации по налогу на прибыль

Когда решается вопрос о том, относится ли компания к субъектам малого бизнеса, имеет значение размер дохода за прошлый год.

ФНС в письме от 01.09.2023 № КВ-4-3/11208 сообщает, что в состав доходов идут такие доходы:

выручка от реализации товаров (работ, услуг);

выручка от уступки имущественных прав (прав требования);

внереализационные доходы.

Эти доходы отражаются в декларации по налогу на прибыль.

Напомним, лимиты дохода для МСП такие:

микропредприятия — 120 млн рублей;

малые предприятия — 800 млн рублей;

средние предприятия — 2 млрд рублей.

Таким образом, для этих лимитов считают доходы по данным налогового учета.

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