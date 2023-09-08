Оптовикам пора сдавать в Росстат квартальный отчет о конъюнктуре

Организации сферы оптовой торговли должны сдать в Росстат квартальные сведения о конъюнктуре и деловой активности (за III квартал) не позднее 10 сентября.

Бланк, инструкция по заполнению и сроки сдачи формы 1-конъюнктура в 2023 году утверждены приказом Росстата от 29.07.2022 № 534. Отчетность должны сдавать не все респонденты. Обследовать конъюнктуру и деловую активность в оптовой торговле обязаны только те организации, которые занимаются оптовой торговлей.

Сдавать такую статистику нужно в Росстат по месту государственной регистрации.

Исключением из этого правила являются случаи, когда организация не осуществляет деятельность по месту регистрации. В этом случае форма предоставляют по месту фактического работы компании.

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