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Путин утвердил порядок выплат по евробондам России иностранным депозитариям

Россия сможет открывать рублёвые счета типа «И» на имя депозитария — без присутствия его представителя, принадлежать они будут владельцам евробондов
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Президент Владимир Путин утвердил порядок выплат по евробондам России иностранным депозитариям. Документ опубликован на сайте портала правовых актов. Россия сможет открывать рублевые счета типа «И».

Указ относится к обязательствам как перед резидентами, так и перед иностранными кредиторами. Россия будет вправе направить в свой центральный депозитарий заявление об открытии на имя зарубежного депозитария рублевого счета типа «И» без личного присутствия представителя. Бенефициарами счетов станут владельцы еврооблигаций, а также некоторые другие лица.

Предусмотрен механизм индексации этих средств.

Выплаты иностранным держателям осуществляются в рублях или валюте евробонда, также следует из указа. Для средств, начисленных с 16 сентября, выплаты будут производиться по курсу ЦБ на 91-й день после даты очередного платежа.

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Комментарии

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