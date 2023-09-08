Президент Владимир Путин утвердил порядок выплат по евробондам России иностранным депозитариям. Документ опубликован на сайте портала правовых актов. Россия сможет открывать рублевые счета типа «И».



Указ относится к обязательствам как перед резидентами, так и перед иностранными кредиторами. Россия будет вправе направить в свой центральный депозитарий заявление об открытии на имя зарубежного депозитария рублевого счета типа «И» без личного присутствия представителя. Бенефициарами счетов станут владельцы еврооблигаций, а также некоторые другие лица.



Предусмотрен механизм индексации этих средств.



Выплаты иностранным держателям осуществляются в рублях или валюте евробонда, также следует из указа. Для средств, начисленных с 16 сентября, выплаты будут производиться по курсу ЦБ на 91-й день после даты очередного платежа.