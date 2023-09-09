Россиянам запрещается въезд в ЕС со смартфонами и на зарегистрированных в РФ авто

Меры уже одобрены Еврокомиссией: разъяснения опубликованы на сайте ЕК.
«Не имеет значения, используется ли транспортное средство в частных или коммерческих целях, если транспортное средство подпадают под таможенные коды, перечисленные в приложении XXI (в том числе код 8703), происходит из России или экспортируется из нее. Чаще всего это касается транспортных средств, имеющих российские номерные знаки и зарегистрированных в России», — отмечается в документе.
Также указывается, что срок пребывания автомобиля в ЕС «и, соответственно, таможенные процедуры, под которые он подпадает» не имеют значения. Подобные меры касаются не только автомобилей, но также и других личных вещей, импорт которых из России сейчас запрещен. Так, в списке находятся смартфоны, ноутбуки, косметика и чемоданы из России.
В перечне также значатся изделия из кожи и меха, полудрагоценные и драгоценные камни, туалетная бумага, шампуни, зубные пасты, прицепы и полуприцепы , яхты и фотокамеры.
Комментарии2
Борис МальцевКлерк
Война санкций перешла в новую фазу: теперь россияне, которые пытаются въехать в ЕС, должны , как в сказке, пересекать границу не одетые и не голые, не верхом и не в повозке, не путем, а всё же дорогою. Мобильники и ноутбуки, чемоданы и одежда в них подпадают под определение запрещённого импорта.
Вилен Гарбузов
Интересно тут вот что — все упоминания этой новости даются со ссылкой на РБК, в заметке РБК ссылки на какую-либо публикацию об этом нет, и сам я ни собственным поиском по сайту Еврокомиссии, ни гуглопоиском таких материалов тоже найти не смог. Я, конечно, тот еще мастер спорта по поиску, то, что я этого не нашел, не означает, что этого нет, но все-таки очень хотелось бы почитать оригинал, а не пересказ.
Update. Таки нашлось. Говорится там, правда, в основном про машины, но personal goods упоминаются. Наверное, при поездках через третьи страны особых проблем быть не должно, но на то, что будет твориться в Нарве, посмотреть будет интересно.