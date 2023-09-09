Россиянам запрещается въезд в ЕС со смартфонами и на зарегистрированных в РФ авто

Россиянам будет запрещено въезжать в Евросоюз на зарегистрированных в РФ автомобилях, так как въезд может расцениваться как импорт, запрещенный санкциями.

Меры уже одобрены Еврокомиссией: разъяснения опубликованы на сайте ЕК.

«Не имеет значения, используется ли транспортное средство в частных или коммерческих целях, если транспортное средство подпадают под таможенные коды, перечисленные в приложении XXI (в том числе код 8703), происходит из России или экспортируется из нее. Чаще всего это касается транспортных средств, имеющих российские номерные знаки и зарегистрированных в России», — отмечается в документе.

Также указывается, что срок пребывания автомобиля в ЕС «и, соответственно, таможенные процедуры, под которые он подпадает» не имеют значения. Подобные меры касаются не только автомобилей, но также и других личных вещей, импорт которых из России сейчас запрещен. Так, в списке находятся смартфоны, ноутбуки, косметика и чемоданы из России.

В перечне также значатся изделия из кожи и меха, полудрагоценные и драгоценные камни, туалетная бумага, шампуни, зубные пасты, прицепы и полуприцепы , яхты и фотокамеры.