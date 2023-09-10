🎓 Вебинар: Работа бухгалтера на маркетплейсах: от регистрации, маркировки и учета до работы в ЛК и 1С. Уже сегодня в 11:00 мск!

О том, как работать на маркетплейсе и зарабатывать больше расскажет Ирина Гамова — практикующий бухгалтер, руководитель аутсорсинговой компании, сертифицированный специалист в рамках 115-ФЗ.
Любой локальный производитель и крупный бренд может разместить свой товар на маркетплейсе и сразу же выйти на огромную аудиторию. Чтобы развиваться вместе с маркетплейсами, необходимо освоить некоторые принципы и понять основные правила работы на площадке.
На вебинаре разберем:
Выбор организационно-правовой формы для выхода на маркетплейсы.
Новшества для самозанятых с 1 сентября 2023 г. Расчет налоговой нагрузки.
Подбор площадки . Нормативно-правовая база работы на электронной площадке. Особенности учета.
Регистрация и работа с личным кабинетом селлера.
Фулфилмент. Выбор схемы продажи товаров со склада. Что такое FBO, FBS.
Маркировка товара. Отчеты в ФТС.
Учет в 1С.
Ждем Вас на вебинаре сегодня в 11:00 мск!
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