Путин предложил новые льготы по ипотеке на Дальнем Востоке

Планку по дальневосточной ипотеке поднимут до 9 млн рублей, а работники ОПК смогут взять жилищный кредит под 2%.

Президент Владимир Путин на Восточном экономческом форуме предложил поднять верхнюю планку льготного кредита по дальневосточной ипотеке до 9 млн рублей.

Поднять верхнюю планку кредита до 9 миллионов рублей для тех, кто желает приобрести жильё площадью свыше 60 квадратных метров. Таким образом, у семей будет больше возможностей для выбора квартиры на первичном рынке или для строительства своего дома, — сказал Владимир Путин.

Кроме того, все работники ОПК на Дальнем Востоке вне зависимости от их возраста смогут оформить льготную ипотеку под 2%.

Сейчас по программе дальневосточной ипотеки можно взять жилье стоимостью до 6 млн рублей под 2% годовых.

Первоначальный взнос составляет от 15% суммы кредита. Период выплаты займа — от года до 20 лет.