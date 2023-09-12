Путин предложил новые льготы по ипотеке на Дальнем Востоке

Президент Владимир Путин на Восточном экономческом форуме предложил поднять верхнюю планку льготного кредита по дальневосточной ипотеке до 9 млн рублей.
Поднять верхнюю планку кредита до 9 миллионов рублей для тех, кто желает приобрести жильё площадью свыше 60 квадратных метров. Таким образом, у семей будет больше возможностей для выбора квартиры на первичном рынке или для строительства своего дома, — сказал Владимир Путин.
Кроме того, все работники ОПК на Дальнем Востоке вне зависимости от их возраста смогут оформить льготную ипотеку под 2%.
Сейчас по программе дальневосточной ипотеки можно взять жилье стоимостью до 6 млн рублей под 2% годовых.
Первоначальный взнос составляет от 15% суммы кредита. Период выплаты займа — от года до 20 лет.
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