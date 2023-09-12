HSBC не оставляет надежд уйти из России через продажу «Экспобанку»

Но Минфин не намерен «выпускать» иностранные банки, пока не «улучшится ситуация» с российскими — за границей.

Тем не менее, HSBC c 27 октября прекратит денежные переводы корпоративных клиентов в Россию и Белоруссию и обратно.

Формальная причина — оптимизация ресурсов. Проверять все транзакции на предмет нарушения санкций дорого и затруднительно, поэтому лучше прекратить все.

Они идут через гонконгский Hang Seng Bank, который называет запрет чрезмерным: «Это только подтолкнет российские фирмы в другие страны и негативно повлияет на имидж Гонконга как глобального делового центра».

ЦБ Гонконга считает, что финансовые учреждения не обязаны соблюдать односторонние санкции против России.

«Экспобанк» активно скупает активы зарубежных банков, которые уходят из России. Банк считается основным претендентом на розничный бизнес Ситибанка в РФ и закрыл сделку по покупке «дочки» HSBC. Уже несколько лет HSBC обслуживает в России только бизнес. В апреле банк объявил, что больше не будет принимать новых клиентов и из-за санкций начал сворачивать отношения с местными банками, в том числе с ВТБ и ВЭБ. Совокупные активы российского HSBC на конец 2021 года — 89,2 млрд рублей (данные рейтинга «Интерфакс-100»).

Цель по продаже российского бизнеса HSBC «Экспобанку» — конец этого года.