🎓Вебинар: Воинский учет в организации + образцы документов для работодателей. 3 октября в 15:00 мск!

Поставьте организацию на воинский учет, сделайте весь пакет документов и обезопасьте себя и свой бизнес от огромных штрафов.

До недавнего времени многие организации не вели воинский учет и существующие штрафы их не пугали. Однако, штрафы подняли до таких размеров, что их игнорировать уже не получится. На вебинаре не просто разберем, как теперь надо вести воинский учет в организации, но и дадим образцы всех документов по воинскому учету. Сможете оставить их себе после вебинара.

Успейте приобрести вебинар со скидкой 60%, всего за 1 999 рублей!

Купить вебинар

Спикер вебинара — Елена Пономарева, эксперт по трудовым отношениям, консультант по управлению, преподаватель и руководитель образовательного центра.

На вебинаре разберем:

Новые правила воинского учета с 1 октября 2023 года.

Реестр воинского учета.

Обязанности по ведению воинского учета в организации.

Заполнение карточки гражданина, подлежащего воинскому учету.

Информирование военкоматов.

Штрафы за нарушение порядка ведения воинского учета.

Бонус от спикера:

Образцы документов.

Конспект вебинара.

Ждем Вас на вебинаре 3 октября в 15:00 мск!