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«Сбер», МТС, «Вымпелком», «Мегафон», «Яндекс» и Avito — против сбора персональных данных в одной госсистеме

Без согласия владельцев.
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«Сбер», МТС, «Вымпелком», «Мегафон», «Яндекс» и Avito — против сбора персональных данных в одной госсистеме без согласия владельцев, — пишет Forbes. Минцифры и Правительство хотят собирать их для разработчиков ИИ.

Официально, у бунта две причины: не безопасно и дорого. Есть и третья: конкурентное преимущество, которое получают владельцы этих данных для своих AI-продуктов. Все пять компаний обладают огромным массивом информации: выгода сторонних разработчиков от доступа очевидна, а зачем бизнесу делиться ценными данными — не понятно.

Мотивация нулевая, риски видимые. Логика простая: если государство хочет ускорить развитие искусственного интеллекта в России — пусть делится своими данными.

Поправки в закон о персональных данных обсуждаются уже два года — по поручению президента они должны быть приняты до конца 2023.

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Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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