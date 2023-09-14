«Сбер», МТС, «Вымпелком», «Мегафон», «Яндекс» и Avito — против сбора персональных данных в одной госсистеме без согласия владельцев, — пишет Forbes. Минцифры и Правительство хотят собирать их для разработчиков ИИ.

Официально, у бунта две причины: не безопасно и дорого. Есть и третья: конкурентное преимущество, которое получают владельцы этих данных для своих AI-продуктов. Все пять компаний обладают огромным массивом информации: выгода сторонних разработчиков от доступа очевидна, а зачем бизнесу делиться ценными данными — не понятно.

Мотивация нулевая, риски видимые. Логика простая: если государство хочет ускорить развитие искусственного интеллекта в России — пусть делится своими данными.

Поправки в закон о персональных данных обсуждаются уже два года — по поручению президента они должны быть приняты до конца 2023.