Евросоюз может запретить покупать алмазы у «Алросы»

Покупку драгоценных камней российского происхождения собираются запретить как у самой «Алросы», так и через посредников из Индии или ОАЭ.

Страны Запада планируют запретить покупку бриллиантов и алмазов у российской компании «Алроса». Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на издание Bloomberg.

По информации бельгийского чиновника, Евросоюз хочет ввести санкции простив российских драгоценных камней. Однако детали запрета поставок пока не согласованы.

Покупку алмазов и бриллиантов могут запретить как у самой «Алросы», так и у компаний из Индии или ОАЭ, которые перепродают драгоценные камни российского происхождения.

В 2022 году США запретили импорт ограненных российских алмазов и камней без огранки.