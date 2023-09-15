Обновление айфона до iOS 17 может повлиять на работу банковских приложений

«Тинькофф» предупреждает клиентов, что в мобильном банке больше не получится «стянуть» деньги по номеру карты — с карт Visa, Mastercard и «Мир» «Сбера».
Вместо пятничного дайджеста, который редакция составляет каждую неделю (а вы его не читаете) мы решили пойти иным путем. Сегодня право выбирать лучший пост мы отдаем вам! Ждем вашего голоса в опросе 👇🏼
Каждый день на сайте и в Телеграм-каналах «Клерка» работодатели размещают вакансии. Чтобы вы не упустили вакансию своей мечты, мы сделали для вас подборку за день. Нажимайте на ссылку понравившейся вакансии и откликайтесь.
Due diligence представляет собой проверку готового бизнеса. Это незаменимая процедура при его приобретении, позволяет покупателю понять, имеются ли какие-либо проблемы у выбранного предприятия, если да, то какие, и какие вложения потребуются. Любая сделка по приобретению готового бизнеса должна предваряться тщательной и скрупулезной проверкой. В большинстве случаев выявление существенных ранее не оговоренных недостатков может привести к выводу о нецелесообразности покупки либо будет хорошим поводом для дисконта к цене сделки.
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Культура Сербии прочно связана с религиозными убеждениями и практиками. В этой статье мы рассмотрим религиозную мозаику Сербии, основные религии, и их влияние на культуру и общество этой страны.
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Если предприятие ведет несколько видов деятельности, можно совмещать УСН с другими налоговыми режимами, например с ПСН. При этом необходимо обособленно учитывать доходы, расходы, имущество, обязательства и операции, относящиеся к каждой деятельности.
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