ЦБ: Эльвира Набиуллина против ограничений на рублевые переводы за границу

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина выступила против ограничений на рублевые переводы за границу. Влиять на курс рубля надо экономическими, а не административными мерами, считает глава ЦБ.

Оказывать влияние на потоки капитала и курс рубля лучше не административными, а экономическими мерами: прямой контроль эффективен только ограниченное время, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, пишут «Ведомости».

Эффективными экономическими мерами она считает повышение привлекательности рублевых депозитов и стимулирование продажи экспортной выручки для оплаты текущих расходов, например налогов и зарплат.

Сейчас, по словам Набиуллиной, ведется дискуссия по валютным ограничениям, но «это во многом решение правительства». Резкие движения курса рубля не создали рисков для финансовой стабильности, но усилили инфляционные. По оценкам ЦБ, 10% ослабления курса дают в инфляцию 0,5–0,6 п. п. Чтобы снизить эти риски, ЦБ 15 сентября поднял ключевую ставку до 13%.