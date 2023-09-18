Льготную ипотеку могут запретить брать без прописки

Заемщики приобретают в крупных городах инвестиционные квартиры, при этом сами там не живут. Это негативно влияет на рост цен на жилье. Поэтому депутаты предлагают выдавать льготную ипотеку в том регионе, где прописан покупатель.

Комитет Госдумы по строительству и ЖКХ предложил Минстрою ужесточить условия получения льготной ипотеки, чтобы снизить спрос на недвижимость. Льготный кредит на покупку жилья запретят брать тем, у кого нет регистрации в регионе, где планируется покупка недвижимости. Об этом пишут «Известия».

Депутаты заметили, что большой объем выдач льготной ипотеки приходится на Москву, Санкт-Петербург и Краснодарский край. При этом многие заемщики не живут в этих городах, а приобретают недвижимость с инвестиционной целью. Таким образом они увеличивают спрос и цену на жилье.

Чем больше мы субсидируем ипотеку, тем больше растет пузырь ипотечного кредитования. В Москве, Санкт-Петербурге и Сочи рынок уже перегрет. В этих городах субсидированная ипотека пользуется огромным спросом и приводит к росту цен на жилье, — сказал депутат Госдумы Сергей Колунов.

Чтобы охладить рынок ипотеки, правительство увеличило минимальный размер первоначального взноса с 15 до 20%.

С 1 октября Центробанк повысит надбавки к коэффициентам риска по программам ипотеки с «околонулевыми» ставками.

Минстрой считает, что такие меры приведут к снижению спроса на квартиры в новостройках на 10-20%.