Льготную ипотеку могут запретить брать без прописки

Комитет Госдумы по строительству и ЖКХ предложил Минстрою ужесточить условия получения льготной ипотеки, чтобы снизить спрос на недвижимость. Льготный кредит на покупку жилья запретят брать тем, у кого нет регистрации в регионе, где планируется покупка недвижимости. Об этом пишут «Известия».
Депутаты заметили, что большой объем выдач льготной ипотеки приходится на Москву, Санкт-Петербург и Краснодарский край. При этом многие заемщики не живут в этих городах, а приобретают недвижимость с инвестиционной целью. Таким образом они увеличивают спрос и цену на жилье.
Чем больше мы субсидируем ипотеку, тем больше растет пузырь ипотечного кредитования. В Москве, Санкт-Петербурге и Сочи рынок уже перегрет. В этих городах субсидированная ипотека пользуется огромным спросом и приводит к росту цен на жилье, — сказал депутат Госдумы Сергей Колунов.
Чтобы охладить рынок ипотеки, правительство увеличило минимальный размер первоначального взноса с 15 до 20%.
С 1 октября Центробанк повысит надбавки к коэффициентам риска по программам ипотеки с «околонулевыми» ставками.
Минстрой считает, что такие меры приведут к снижению спроса на квартиры в новостройках на 10-20%.
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