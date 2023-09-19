Как подготовиться к заседанию комиссии в ИФНС. Ловите инструкцию от «Клерка»

Получили письменный вызов на комиссию — позвоните в инспекцию. Бывает, что причины вызова основаны на ошибочных сведениях. Например: налоговики по справке о доходах сделали вывод о том, что у генерального директора слишком маленькая зарплата, просто поделив доход на 12. При этом не учли, что на работу он принят лишь под конец года.
А может быть вас вызывают на безобидную профилактическую комиссию. На которых ничего не требуют объяснять, а наоборот рассказывают, как правильно платить налоги. Соответственно, и волноваться перед такой встречей не стоит.
Что с собой взять на комиссию:
документы, которые указаны в вызове;
паспорт;
доверенность;
юриста, если опасаетесь давления со стороны налоговиков.
Если вы не можете по уважительной причине прийти на комиссию в указанный день, то обязательно предупредите об этом инспекторов, и попросите перенести заседание на другой день.
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