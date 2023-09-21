Налоговикам не нравится положительное сальдо ЕНС

Бухгалтерия и... рыбки: как строить финансовую стратегию для ваших аквариумных подопечных

Домашние животные приносят радость в нашу жизнь, будь то пушистые кошки, ласковые собаки или... рыбки. Однако, мало кто задумывается о том, что на содержание аквариумных обитателей также тратятся деньги. В этой статье мы рассмотрим, как вести бухгалтерский учет расходов на рыбок и как сделать это эффективно.