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ЕНП (единый налоговый платеж)

Налоговикам не нравится положительное сальдо ЕНС

ФНС предписала инспекторам на местах провести дополнительную верификацию сальдо ЕНС. Проверять будут тех, у кого также сальдо от 100 тыс. до 1 млн.
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Налоговики дополнительно проверят ваше сальдо ЕНС, если оно положительное. Некоторым компаниям предложат подать уточненки.

Потребовать уточнить данные могут и от организаций с выручкой от 1 млн руб. (письмо ФНС от 23.08.2023 № КЧ-4-8/10749). И от компаний, сальдо которых (сформировано на 23.08.2023, — в срок до 27.09.2023) от 100 тыс. до 1 млн руб. Об этом сказано в письме от 24.08.2023 № КЧ-4-8/10861.

Налоговики ищут двойные проводки, ошибки при занесении в систему ФНС деклараций и уведомлений. Рекомендуем заказать сверку данных.

Комментарии

9
  • Логотип Татьяна-Васильевна
    Татьяна-Васильевна 54 минуты назад

    ТатьянаГлавный бухгалтерЗАО

    устаревшая информация (по одному письму уже сроки прошли), хотя и любопытная. Видимо уже актуализировали (все сами сравнили, сверили), во всяком случае у нас не запрашивали (под критерии мы попадаем)

  • Логотип fressigran@
    fressigran@ 43 минуты назад

    Главный бухгалтер

    Ничёсе придумали: мы ещё их завалы должны разгребать! Деньги получили и хорэ

    • Логотип Arhimed0
      Arhimed0 42 минуты назад

      Главный бухгалтер

      Деньги получили и хорэ

      так они ещё хотят! те давнишние уже давно закончились!

      • Логотип Natatalka
        Natatalka 15 минут назад

        Ах, те, что ты выслал
        На прошлой неделе,
        Мы давно уже съели
        И ждем, не дождемся,
        Когда же ты снова пришлешь...

  • Логотип revita
    revita 39 минут назад

    Главный бухгалтер

    Вот правда чё это сальдо положительное, непоряяяядок, а пени кто платить будет.

  • Логотип Natalia_Ars
    Natalia_Ars 33 минуты назад

    Налоговикам не нравится положительное сальдо ЕНС

    Кек. А уж как мне то не нравится.

    • Логотип fressigran@
      fressigran@ 32 минуты назад

      Главный бухгалтер

      Я вам больше скажу: мне вообще ЕНС не нравится!

      • Логотип Natalia_Ars
        Natalia_Ars 20 минут назад

        Интересно есть такие кому оно нравится...

        • Логотип Natalia_Ars
          Natalia_Ars 19 минут назад

          он

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