Налоговикам не нравится положительное сальдо ЕНС

Налоговики дополнительно проверят ваше сальдо ЕНС, если оно положительное. Некоторым компаниям предложат подать уточненки.
Потребовать уточнить данные могут и от организаций с выручкой от 1 млн руб. (письмо ФНС от 23.08.2023 № КЧ-4-8/10749). И от компаний, сальдо которых (сформировано на 23.08.2023, — в срок до 27.09.2023) от 100 тыс. до 1 млн руб. Об этом сказано в письме от 24.08.2023 № КЧ-4-8/10861.
Налоговики ищут двойные проводки, ошибки при занесении в систему ФНС деклараций и уведомлений. Рекомендуем заказать сверку данных.
Комментарии9
ТатьянаГлавный бухгалтерЗАО
устаревшая информация (по одному письму уже сроки прошли), хотя и любопытная. Видимо уже актуализировали (все сами сравнили, сверили), во всяком случае у нас не запрашивали (под критерии мы попадаем)
Главный бухгалтер
Ничёсе придумали: мы ещё их завалы должны разгребать! Деньги получили и хорэ
Главный бухгалтер
так они ещё хотят! те давнишние уже давно закончились!
Ах, те, что ты выслал
На прошлой неделе,
Мы давно уже съели
И ждем, не дождемся,
Когда же ты снова пришлешь...
Главный бухгалтер
Вот правда чё это сальдо положительное, непоряяяядок, а пени кто платить будет.
Кек. А уж как мне то не нравится.
Главный бухгалтер
Я вам больше скажу: мне вообще ЕНС не нравится!
Интересно есть такие кому оно нравится...
он