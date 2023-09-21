ЦБ и крупные банки разошлись в оценке рынка корпоративных карт

По данным регулятора, последние 2,5 года стабильно падает объём транзакций и средний чек. В то же время, «Сбер», ВТБ и «Альфа-Банк» фиксируют рост оборота и других бизнес-метрик.

Оценка ЦБ

Объём платежей российских компаний по бизнес-картам — на минимумах за три года — 518,6 млрд рублей.

Количество операций по бизнес-картам растёт и превысило 138 млн — это рекорд.

Средний размер операции уменьшился почти в три раза — до 3,8 тыс. рублей.

Показатели банков

«Сбер»: рост оборота на одну активную бизнес-карту +20% год к году, POS-оборот среди бизнес-карт за семь месяцев 2023 — плюс 3,3%.

ВТБ: объём операций по бизнес-картам клиентов МСБ вырос на 20% год к году, средний чек не изменился.

«Альфа-Банк»: средний чек по корпоративным картам вырос на 30% год к году, количество активных карт — на четверть, количество операций — на 50%, объём операций в рублях — на 100%.