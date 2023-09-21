Переход на главную страницу сайта 8 495 129-29-87

Заказать рекламу PR-служба

Уведомление по ЕНП

Из-за каких показателей налоговики заподозрят, что уведомление по ЕНП ошибочное

В контрольных соотношениях для уведомлений по ЕНП описаны критерии явных ошибок, а также критерии возможных ошибок.
174

К таким предположительным ошибкам относится, в частности, сдача уточненок. Если в уточненном уведомлении сумма меньше, чем в первичном, на 50% или на 10 млн рублей, это насторожит налоговиков. и они заподозрят ошибку.

Проект с КС по уведомлениям опубликован на федеральном портале.

Еще одна возможная ошибка – это когда сумма совпадает с ОКТМО (видимо, есть такие прецеденты).

По страховым взносам будет подозрение в неточности данных, если взносы за текущий период больше, чем было в предыдущем квартале.

О контрольных соотношениях для уведомлений с авансами по УСН мы рассказывали тут.

Комментарии

1
  • Логотип Buh Lo
    Buh Lo
    48 минут назад

    Светлана Вейс

    Я тут как-то промазала (каюсь) и вместо КБК НДФЛ с зарплаты работников выбрала из списка КБК  НДФЛ по дивидендам. По садовому товариществу... Налоговую ничего не смутило, так и "висело" в ЕНС начисление пока сама не исправила)))

Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
Логотип IT+Insurtech
IT+Insurtech
Бухгалтеры

В ближайшем будущем ИИ заменит билетёров и кассиров. Бухгалтеры тоже боятся лишиться работы

Аналитики провели опрос и выяснили, сколько россиян боятся лишиться работы из-за развития высоких технологий, а также какие профессии, по их мнению, в ближайшем будущем заменит искусственный интеллект.

2
148
Логотип nlukina
nlukina

Правила Трибуны на «Клерке». Как вести блог и собирать аудиторию

«Трибуна» — это уникальные персональные некоммерческие блоги пользователей. Здесь пользователи-эксперты ведут личные блоги от своего имени и делятся знаниями с другими читатели. При этом, у нас есть определенные правила👇

Правила Трибуны на «Клерке». Как вести блог и собирать аудиторию
436
Логотип СберРешения
СберРешения
Вебинары для бухгалтеров

С 01.09.2023 вступили в силу поправки в порядок использования электронной подписи

Эксперты СберРешений Нелля Азизова, директор по развитию продукта, и Дмитрий Редькин, менеджер проектов, на вебинаре расскажут о переходе на работу с МЧД.

С 01.09.2023 вступили в силу поправки в порядок использования электронной подписи
341
Логотип DocDeti_DocMed_DocDent
DocDeti_DocMed_DocDent
Медицина

«Дорогой» навык. Как нормально общаться с другими людьми и получать от них желаемое?

Уверенность в себе — это тоже навык, которому нужно научиться! Психиатр DocMed Наталья Степанова рассказала «Клерк.ру» о поведении, которое поможет получать то, что вы хотите и оставаться собой ❤️

«Дорогой» навык. Как нормально общаться с другими людьми и получать от них желаемое?
125
Логотип Константин Чупырь
Константин Чупырь
ЕНП (единый налоговый платеж)

Новшества от ФНС. Налоговики не будут принимать уведомления с ошибками

ФНС разработала набор контрольных соотношений, при нарушении которых уведомление будет считаться не представленным.

Новшества от ФНС. Налоговики не будут принимать уведомления с ошибками
236
Логотип Наталья Горячая
Наталья Горячая
Маркировка рекламы

Все, понеслась! Первый штраф за маркировку рекламы

Ну вот и ФАС не заставил себя долго ждать и выкатил штраф за отсутствие маркировки у рекламы. Штраф получил телеграм канал Нижний Новгород. Я списалась с основателем канала. Сейчас расскажу вам интересные новости. Так сказать, из первых уст.

Все, понеслась! Первый штраф за маркировку рекламы
2
289
Логотип Елена Лучинина
Елена Лучинина
Авторское право

Передача прав. Как правильно передать произведение от исполнителя заказчику

Изначально любое произведение принадлежит автору, а не заказчику. Чтобы получить законную возможность его использовать, нужно оформить передачу прав.

Передача прав. Как правильно передать произведение от исполнителя заказчику
67
Логотип re_pet
re_pet
Бухгалтеры

Бухгалтерия и... рыбки: как строить финансовую стратегию для ваших аквариумных подопечных

Домашние животные приносят радость в нашу жизнь, будь то пушистые кошки, ласковые собаки или... рыбки. Однако, мало кто задумывается о том, что на содержание аквариумных обитателей также тратятся деньги. В этой статье мы рассмотрим, как вести бухгалтерский учет расходов на рыбок и как сделать это эффективно.

Бухгалтерия и... рыбки: как строить финансовую стратегию для ваших аквариумных подопечных
3
123
Читать еще
Мнения