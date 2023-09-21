Из-за каких показателей налоговики заподозрят, что уведомление по ЕНП ошибочное

В контрольных соотношениях для уведомлений по ЕНП описаны критерии явных ошибок, а также критерии возможных ошибок.

К таким предположительным ошибкам относится, в частности, сдача уточненок. Если в уточненном уведомлении сумма меньше, чем в первичном, на 50% или на 10 млн рублей, это насторожит налоговиков. и они заподозрят ошибку.

Проект с КС по уведомлениям опубликован на федеральном портале.

Еще одна возможная ошибка – это когда сумма совпадает с ОКТМО (видимо, есть такие прецеденты).

По страховым взносам будет подозрение в неточности данных, если взносы за текущий период больше, чем было в предыдущем квартале.

О контрольных соотношениях для уведомлений с авансами по УСН мы рассказывали тут.