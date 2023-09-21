✅ Что будут сверять в уведомлениях по ЕНП на авансы по УСН

Проект с КС по уведомлениям опубликован на федеральном портале.
Ранее налоговики заявляли, что можно в одном уведомлении указать сразу все авансовые платежи по УСН, если компания точно знает, что они не изменятся.
Теперь такое не пройдет. В контрольные соотношения зашито правило про срок сдачи.
Уведомления по УСН нельзя сдавать:
с кодом 34/01 – до 01.04.2023;
с кодом 34/02 – до 01.07.2023;
с кодом 34/03 – до 01.10.2023.
Также в уведомлении сверят КБК. Не получится сдать уведомления на аванс по УСН «доходы», если при переходе на УСН вы выбрали «доходы минус расходы». Этот момент с объектом налоговики теперь будут в обязательном порядке автоматически сверять.
Также будет идти сравнение по КБК и коду периода. Коды периода приведены в таблице. Для УСН коды такие:
34/01 – за 1 квартал;
34/02 – за 2 квартал;
34/03 – за 3 квартал.
Не получится сдать уведомление, например, с кодом 33/01, потому что такой код в сочетании с таким КБК невозможен.
Также будет проверка по сумме.
Во-первых, сумма налога не должна быть более предельно возможной. Для УСН «доходы» в 2023 году это 251,4 млн х 8% = 20,112 млн руб.
Если вы укажете в уведомлении сумму 21 млн руб., то его не примут.
Во-вторых, сверят сумму в отрицательном уведомлении с начисленной ранее, чтобы вы не переборщили с уменьшением.
Еще не примут повторное уведомление по УСН, которое ничем не отличается от предыдущего.
Не примут уведомление после того, как уже сдана декларация.
Про поправки в НК РФ по УСН (которые уже внесли и которые на подходе) мы рассказывали тут.
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