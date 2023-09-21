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Уведомление по ЕНП

✅ Что будут сверять в уведомлениях по ЕНП на авансы по УСН

Налоговики проверят, правильно ли заполнен КБК, код периода в вашем уведомлении на авансы по УСН. Не подозрительная ли сумма. И еще -- вовремя ли вы его сдали, не поспешили ли.
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Проект с КС по уведомлениям опубликован на федеральном портале.

Ранее налоговики заявляли, что можно в одном уведомлении указать сразу все авансовые платежи по УСН, если компания точно знает, что они не изменятся.

Теперь такое не пройдет. В контрольные соотношения зашито правило про срок сдачи.

Уведомления по УСН нельзя сдавать:

  • с кодом 34/01 – до 01.04.2023;

  • с кодом 34/02 – до 01.07.2023;

  • с кодом 34/03 – до 01.10.2023.

Также в уведомлении сверят КБК. Не получится сдать уведомления на аванс по УСН «доходы», если при переходе на УСН вы выбрали «доходы минус расходы». Этот момент с объектом налоговики теперь будут в обязательном порядке автоматически сверять.

Также будет идти сравнение по КБК и коду периода. Коды периода приведены в таблице. Для УСН коды такие:

  • 34/01 – за 1 квартал;

  • 34/02 – за 2 квартал;

  • 34/03 – за 3 квартал.

Не получится сдать уведомление, например, с кодом 33/01, потому что такой код в сочетании с таким КБК невозможен.

Также будет проверка по сумме.

Во-первых, сумма налога не должна быть более предельно возможной. Для УСН «доходы» в 2023 году это 251,4 млн х 8% = 20,112 млн руб.

Если вы укажете в уведомлении сумму 21 млн руб., то его не примут.

Во-вторых, сверят сумму в отрицательном уведомлении с начисленной ранее, чтобы вы не переборщили с уменьшением.

Еще не примут повторное уведомление по УСН, которое ничем не отличается от предыдущего.

Не примут уведомление после того, как уже сдана декларация.

Про поправки в НК РФ по УСН (которые уже внесли и которые на подходе) мы рассказывали тут.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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