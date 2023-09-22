Оплатить покупки через СБП будет можно по биометрии

Система быстрых платежей будет распознавать лица для оплаты покупок и услуг. Сейчас по биометрии можно оформить карту болельщика, сим-карту, открыть счет в банке и сделать электронную подпись.

Клиенты банков, которые сдали биометрию в Единую биометрическую систему (ЕБС), смогут применять ее для оплаты покупок и услуг через Систему быстрых платежей (СБП). Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на Центр биометрических технологий.

Оплата товаров и услуг по лицу с помощью Системы быстрых платежей станет доступна уже в ближайшее время. Уже сейчас, воспользовавшись распознаванием лица, прямо из дома можно оформить карту болельщика, SIM-карту, открыть счет в банке, получить электронную подпись, — рассказали в Центре биометрических технологий.

Распознавание лица и обработка биометрии может проводиться только с согласия клиента и исключительно на добровольной основе.