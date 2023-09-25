ИП смогут сдать два документа по ЕНП без подписи на токене

Такие поправки в НК РФ внесены Федеральным законом от 31.07.2023 № 389-ФЗ.
Направить эти документы можно электронно через личный кабинет, но подписать неквалифицированной подписью, которая формируется там же.
Отметим, что уведомление по ЕНП можно сдать и в бумажном виде, а вот заявление о зачете – только электронно.
По этому заявлению, например, можно зарезервировать фиксированные взносы. Впрочем, для уменьшения налогов по УСН и ПСН на фиксированные взносы заявление не нужно. Взносы можно и не платить, чтобы уменьшить на них налог. А можно уплатить и оставить их на сальдо ЕНС. А можно уплатить и зарезервировать.
Как применять новые правила по фиксированным взносам, мы разбирали здесь.
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