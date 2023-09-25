ИП смогут сдать два документа по ЕНП без подписи на токене

С 1 октября для ИП упростили порядок предоставления документов через личный кабинет. Речь идет про заявление о зачете и уведомление по ЕНП.

Такие поправки в НК РФ внесены Федеральным законом от 31.07.2023 № 389-ФЗ.

Направить эти документы можно электронно через личный кабинет, но подписать неквалифицированной подписью, которая формируется там же.

Отметим, что уведомление по ЕНП можно сдать и в бумажном виде, а вот заявление о зачете – только электронно.

По этому заявлению, например, можно зарезервировать фиксированные взносы. Впрочем, для уменьшения налогов по УСН и ПСН на фиксированные взносы заявление не нужно. Взносы можно и не платить, чтобы уменьшить на них налог. А можно уплатить и оставить их на сальдо ЕНС. А можно уплатить и зарезервировать.

Как применять новые правила по фиксированным взносам, мы разбирали здесь.