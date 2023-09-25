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Общество

Власти не намерены отменять приватизацию предприятий, которые в 90-ые годы перешли в частные руки

В Минфин поступило предложение отменить результаты приватизации и национализировать предприятия, а также взять в госсобственность природные богатства. Ответ – нет.
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Если были какие-то нарушения в ходе приватизации государственного и муниципального имущества, то их должны рассматривать правоохранительные органы.

Пересмотр результатов приватизации без достаточных оснований, подтвержденных судом, не соответствует законодательству РФ, делает вывод Минфин в письмах в письмах от 19.06.2023 № 28-01-10/56542 и от 15.05.2023 № 28-01-10/43851.

Если принять закон, прекращающий право собственности, убытки, причиненные собственнику, должно возместить государство.

Таким образом, предложения о национализации предприятий необходимо рассматривать с учетом экономических последствий для государства.

Что касается природных богатств, то все недра в границах РФ, включая полезные ископаемые, энергетические и иные ресурсы – это государственная собственности.

Комментарии

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