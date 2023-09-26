Обнаружили неверное сальдо ЕНС? Жалуйтесь на сайте налоговой!

Новый сервис от ФНС поможет скорректировать сальдо и снять ограничения со счетов, которые были заблокированы из-за налоговой задолженности.

ФНС на официальном сайте запустила сервис «Оперативная помощь: разблокировка счета и вопросы по ЕНС». Там можно направить в налоговую электронное сообщение по темам «Не согласен с данными сверки» и «Не согласен с сальдо ЕНС». Об этом сказано в письме ФНС от 28.08.2023 № КЧ-4-8/10975@.

Сервис поможет провести корректировку сальдо, снять ограничения с расчетного счета, если операции приостановили из-за неуплаты задолженности по налогам.

После того как заполнили форму, налогоплательщикам перезвонят и сообщат о принятом решении, а также назовут корректное сальдо ЕНС.

Если нужно провести сверку данных, то сотрудники УФНС пригласят на личный прием, чтобы уточнить сведения, отраженные в акте сверки.

Как начисляют налоги на ЕНС сейчас и что скоро изменится, мы разбирали тут.

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