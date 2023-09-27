В 2022 году ФАС пресекла работу 305 картелей

Чаще всего антимонопольное законодательство нарушают в сферах дорожного строительства, ЖКХ, фармацевтики и недвижимости.

В 2022 году по требованию Федеральной антимонопольной службы (ФАС) было возбуждено 305 картельных дел и принято 292 решений о нарушениях конкуренции. Об этом сообщил глава службы Максим Шаскольский премьер-министру Михаилу Мишустину.

Всего ФАС вынесла 960 постановлений на общую сумму свыше 5 млрд рублей.

Вред экономике причиняют картели… Лидерами по количеству выявленных нарушений остается сфера дорожного строительства, сферы ЖКХ, фармацевтики, реализации недвижимости, — сказал глава ФАС.

Также Максим Шаскольский отметил, что за пять лет предупреждения бизнеса помогли в два раза сократить число нарушений антимонопольного законодательства.

Из 2 тыс. предупреждений ФАС компании исполнили уже 89.