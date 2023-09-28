«Forbes» опубликовал рейтинг лучших городов России для бизнеса. Краснодар — лидер

Краснодар занял первое место в рейтинге лучших городов России для бизнеса в 2023г., по версии Forbes. На втором месте списка оказался Южно-Сахалинск (60,9 балла), на третьем — Тюмень (59,5 балла).
Для списка отобрали города с наибольшим числом жителей, субъектов малого и среднего бизнеса на душу населения и отношением средней заработной платы к прожиточному минимуму.
Задачей рейтинга было показать регионы и охватить всю Россию, по этой причине в него не включены Москва и Санкт-Петербург, а города Подмосковья выделены в отдельный кластер.
Рейтинг лучших городов для бизнеса:
Краснодар — 64,6 балла,
Южно-Сахалинск — 60,9,
Тюмень — 59,5,
Калининград — 58,6,
Екатеринбург — 58,3,
Владивосток — 57,9,
Казань — 57,
Благовещенск — 56,4,
Новосибирск — 56,
Иркутск — 55,9,
Самара — 55,8,
Сочи — 55,6,
Сургут — 55,6,
Обнинск — 54,5,
Ростов-на-Дону — 54,5,
Нижний Новгород — 54,2,
Петрозаводск — 54,1,
Белгород — 53,9,
Петропавловск — 53,8,
Уфа –— 53,7,
Барнаул — 53,2,
Ижевск — 53,1,
Кемерово — 52,8,
Новороссийск — 52,7,
Красноярск — 52,7,
Иваново — 52,6,
Челябинск — 52,5,
Тольятти — 52,3,
Воронеж — 52,2,
Пермь — 51,9.
Комментарии1
Марина Мазайкина
Какого бизнеса?