Ведение бизнеса

«Forbes» опубликовал рейтинг лучших городов России для бизнеса. Краснодар — лидер

Первые три места заняли Краснодар, Южно-Сахалинск и Тюмень. В рейтинг не были включены Москва и Санкт-Петербург, а города Подмосковья выделены в отдельный кластер.
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Краснодар занял первое место в рейтинге лучших городов России для бизнеса в 2023г., по версии Forbes. На втором месте списка оказался Южно-Сахалинск (60,9 балла), на третьем — Тюмень (59,5 балла).

Для списка отобрали города с наибольшим числом жителей, субъектов малого и среднего бизнеса на душу населения и отношением средней заработной платы к прожиточному минимуму.

Задачей рейтинга было показать регионы и охватить всю Россию, по этой причине в него не включены Москва и Санкт-Петербург, а города Подмосковья выделены в отдельный кластер.

Рейтинг лучших городов для бизнеса:

  1. Краснодар — 64,6 балла,

  2. Южно-Сахалинск — 60,9,

  3. Тюмень — 59,5,

  4. Калининград — 58,6,

  5. Екатеринбург — 58,3,

  6. Владивосток — 57,9,

  7. Казань — 57,

  8. Благовещенск — 56,4,

  9. Новосибирск — 56,

  10. Иркутск — 55,9,

  11. Самара — 55,8,

  12. Сочи — 55,6,

  13. Сургут — 55,6,

  14. Обнинск — 54,5,

  15. Ростов-на-Дону — 54,5,

  16. Нижний Новгород — 54,2,

  17. Петрозаводск — 54,1,

  18. Белгород — 53,9,

  19. Петропавловск — 53,8,

  20. Уфа –— 53,7,

  21. Барнаул — 53,2,

  22. Ижевск — 53,1,

  23. Кемерово — 52,8,

  24. Новороссийск — 52,7,

  25. Красноярск — 52,7,

  26. Иваново — 52,6,

  27. Челябинск — 52,5,

  28. Тольятти — 52,3,

  29. Воронеж — 52,2,

  30. Пермь — 51,9.

Комментарии

1
  • Логотип Mazai2013
    Mazai2013 49 минут назад

    Марина Мазайкина

    Какого бизнеса?

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