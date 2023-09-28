«Forbes» опубликовал рейтинг лучших городов России для бизнеса. Краснодар — лидер

Первые три места заняли Краснодар, Южно-Сахалинск и Тюмень. В рейтинг не были включены Москва и Санкт-Петербург, а города Подмосковья выделены в отдельный кластер.

Краснодар занял первое место в рейтинге лучших городов России для бизнеса в 2023г., по версии Forbes. На втором месте списка оказался Южно-Сахалинск (60,9 балла), на третьем — Тюмень (59,5 балла).

Для списка отобрали города с наибольшим числом жителей, субъектов малого и среднего бизнеса на душу населения и отношением средней заработной платы к прожиточному минимуму.

Задачей рейтинга было показать регионы и охватить всю Россию, по этой причине в него не включены Москва и Санкт-Петербург, а города Подмосковья выделены в отдельный кластер.

Рейтинг лучших городов для бизнеса: