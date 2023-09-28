Минфин: идет формирование неофициального рынка рубля в офшорах

Минфин обратил внимание на появление неофициального курса рубля, сообщил директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков, передает агентство ПРАЙМ.

«Мы видим, что реальность такова, что существует неофициальный рынок рубля в офшорах. Рубли выводятся за границу, там их обменивают на валюту, часть рублей возвращается обратно на внутренний рынок России, часть – нет», — сказал он в кулуарах Московского финансового форума.

Директор департамента Минфина отметил, что власти сейчас пытаются правильно выстроить регулирование, чтобы подстроиться под эту реальность.

У Минфина много текущих задач, но если у вас есть предложение или вопрос к ведомству, то вы можете обратиться в ведомство. А мы в «Сообществе профессиональных бухгалтеров» (СПБ) поможем составить обращение, сами его отправим и постараемся допиться ответа.

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