Неквалам станут недоступны 1932 ценные бумаги «СПБ Биржи» и 679 бумаг «Мосбиржи»

Ценные бумаги, которые так или иначе связаны с недружественными странами.

С понедельника неквалифицированным инвесторам станут недоступны 1932 ценные бумаги «СПБ Биржи» и 679 бумаг «Мосбиржи». Перечень можно скачать на сайтах площадок:

• «СПБ Биржа» (https://spbexchange.ru/ru/about/news.aspx?bid=25&news=44549)

• «Мосбиржа» (https://www.moex.com/n64210?nt=104)

Внутри — ценные бумаги, которые так или иначе связаны с недружественными странами. Принадлежат эмитентам, которые в них зарегистрированы, хранятся на инфраструктуре недружественных стран или через неё выплачивается доход по бумагам.

Сохранится у неквалифицированных инвесторов доступ к квазироссийским ценным бумагам и активам с Гонконгской биржи.