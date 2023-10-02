Штрафы за персональные данные

Бизнес просит поднять штрафы за утечку персональных данных

Если компания продолжает допускать утечки, то размер оборотного штрафа будет умножен на порядковый номер нарушения. Если данные утекли три раза, то придется заплатить в три раза больше.
110

Бизнес-сообщество отправило письмо председателю Госдумы Вячеславу Володину с просьбой увеличить штраф компаниям, которые допускают повторную утечку персональных данных клиентов. Об этом пишут «РИА Новости».

В письме сказано, что законопроект Минцифры ограничивает размер штрафа следующим образом: компании должны заплатить не менее 15 млн и не более 500 млн рублей.

Авторы обращения предложили размер оборотного штрафа за предыдущую утечку умножать на порядковый номер нарушения.

Например, если компания три раза допустила утечку данных, а размер последнего штрафа был 15 млн рублей, то новый штраф должен быть 45 млн рублей.

При этом, размер штрафа хотят привязать к чистой прибыли компании за календарный год, а не к сумме всей выручки.

Для юрлиц, которые «бесконечно нарушают» требования, собираются ввести уголовную ответственность.

Для случаев, когда организация не виновата в том, что данные клиентов оказались у третьих лиц, введут термин «умышленная информационная атака».

Тогда у компании не будет штрафов, но придется выплатить компенсацию пострадавшим.

Комментарии

2
  • Логотип bm4292
    bm4292 1 час назад

    Oxana999

    интересно, этот штраф будет распространяться на гос.учреждения и банки???

  • Логотип Вечный
    Вечный 55 минут назад

    СаняБухгалтер

    Бизнес сообщество мазохистов. Дада накажите нас сильнее!!

Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
Логотип RationalAnswer
RationalAnswer
Обзоры для бухгалтера

Binance «уходит» из России — а Цукерберг показал, как может выглядеть «Матрица» в реальности

Все самые важные и интересные финансовые новости в России и мире за неделю: к курсу рубля вместо подорожника хотят приложить китайскую мембрану, Силуанов раскрыл лайфхак по защите от инфляции, Набиуллина борется с кредитным рабством россиян, а длинные банковские вклады подумывают освободить от налогообложения.

2
Логотип Juvelex
Juvelex
Воинский учет

Вступили в силу новые штрафы за нарушение воинского учета и неоказание содействия военкоматам при мобилизации

С 1 октября 2023 вступили в силу обновленные штрафы за нарушение воинского учета в организации и неоказание содействия военкоматам при мобилизации.

21
Логотип nlukina
nlukina
Ведение бизнеса

«Леруа Мерлен» стала крупнейшей иностранной компанией в России. Forbes назвал самых крупных зарубежных игроков на рынке

Forbes назвал крупнейшие оставшиеся в России иностранные компании. Французская «Леруа Мерлен», японская JT Group и американская Philip Morris возглавили рейтинг. Из списка исчезли 22 компании, в том числе прошлогодний лидер Volkswagen Group .

«Леруа Мерлен» стала крупнейшей иностранной компанией в России. Forbes назвал самых крупных зарубежных игроков на рынке
17
Логотип МойСклад
МойСклад
Ведение бизнеса

20 миллионов на морепродуктах: бизнес-история компании «Море Рядом»

Устрицы, гребешки, морские ежи, креветки и прочие моллюски — ассортимент интернет-магазина «Море Рядом» в Санкт-Петербурге. Предприниматель Павел Каренгин отправился в это гастрономическое бизнес-путешествие в 2017 году.

20 миллионов на морепродуктах: бизнес-история компании «Море Рядом»
18
Логотип Академия «Регламент»
Академия «Регламент»
Карьера бухгалтера

Сколько платят главному бухгалтеру

Разброс зарплат у главбухов большой. Где-то платят 50 тысяч, а где-то готовы платить все 400. На это влияют разные факторы: квалификация, регион,отрасль. Мы проанализировали вакансии на hh.ru в сентябре 2023 года и собрали выводы в статье.

Сколько платят главному бухгалтеру
92
Логотип Иван Шестак
Иван Шестак
Маркетплейсы

Сколько денег нужно для запуска магазина на маркетплейсе

Открыть магазин в 2023 году можно в несколько кликов. Достаточно выбрать один из популярных маркетплейсов — и можно начать зарабатывать. Но даже если весь бизнес находится в онлайне, без расходов не обойтись. Сколько денег нужно для запуска магазина и какой минимальной суммы хватит для старта.

Сколько денег нужно для запуска магазина на маркетплейсе
25
Читать еще
Мнения