Бизнес просит поднять штрафы за утечку персональных данных

Бизнес-сообщество отправило письмо председателю Госдумы Вячеславу Володину с просьбой увеличить штраф компаниям, которые допускают повторную утечку персональных данных клиентов. Об этом пишут «РИА Новости».
В письме сказано, что законопроект Минцифры ограничивает размер штрафа следующим образом: компании должны заплатить не менее 15 млн и не более 500 млн рублей.
Авторы обращения предложили размер оборотного штрафа за предыдущую утечку умножать на порядковый номер нарушения.
Например, если компания три раза допустила утечку данных, а размер последнего штрафа был 15 млн рублей, то новый штраф должен быть 45 млн рублей.
При этом, размер штрафа хотят привязать к чистой прибыли компании за календарный год, а не к сумме всей выручки.
Для юрлиц, которые «бесконечно нарушают» требования, собираются ввести уголовную ответственность.
Для случаев, когда организация не виновата в том, что данные клиентов оказались у третьих лиц, введут термин «умышленная информационная атака».
Тогда у компании не будет штрафов, но придется выплатить компенсацию пострадавшим.
Комментарии2
Oxana999
интересно, этот штраф будет распространяться на гос.учреждения и банки???
СаняБухгалтер
Бизнес сообщество мазохистов. Дада накажите нас сильнее!!