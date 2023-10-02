Бизнес просит поднять штрафы за утечку персональных данных

Если компания продолжает допускать утечки, то размер оборотного штрафа будет умножен на порядковый номер нарушения. Если данные утекли три раза, то придется заплатить в три раза больше.

Бизнес-сообщество отправило письмо председателю Госдумы Вячеславу Володину с просьбой увеличить штраф компаниям, которые допускают повторную утечку персональных данных клиентов. Об этом пишут «РИА Новости».

В письме сказано, что законопроект Минцифры ограничивает размер штрафа следующим образом: компании должны заплатить не менее 15 млн и не более 500 млн рублей.

Авторы обращения предложили размер оборотного штрафа за предыдущую утечку умножать на порядковый номер нарушения.

Например, если компания три раза допустила утечку данных, а размер последнего штрафа был 15 млн рублей, то новый штраф должен быть 45 млн рублей.

При этом, размер штрафа хотят привязать к чистой прибыли компании за календарный год, а не к сумме всей выручки.

Для юрлиц, которые «бесконечно нарушают» требования, собираются ввести уголовную ответственность.

Для случаев, когда организация не виновата в том, что данные клиентов оказались у третьих лиц, введут термин «умышленная информационная атака».

Тогда у компании не будет штрафов, но придется выплатить компенсацию пострадавшим.