Депутаты предложили увеличить часть налогов ради бюджета

Депутат Госдумы Михаил Щапов призвал увеличить часть налогов ради бюджета, сообщает URA.RU.
По его мнению, для получения дополнительных доходов в бюджет нужно поднять налоги для сверхбогатых и снизить импорт товаров, у которых есть альтернатива в России.
«В среднесрочной перспективе нужно менять всю налоговую политику. Уже понятно, что противостояние с Западом — это надолго. Кроме того, нужны источники для технологического и экономического развития. Мы такие предложения готовим и планируем представить в осеннюю сессию», — сказал он.
Соответствующие предложения будут внесены на рассмотрение в Государственную Думу.
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