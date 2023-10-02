Депутаты предложили увеличить часть налогов ради бюджета

Депутат Госдумы Михаил Щапов призвал увеличить часть налогов ради бюджета РФ. По его мнению нужно поднять налоги для сверхбогатых и снизить импорт товаров, у которых есть альтернатива в России.

Депутат Госдумы Михаил Щапов призвал увеличить часть налогов ради бюджета, сообщает URA.RU.

По его мнению, для получения дополнительных доходов в бюджет нужно поднять налоги для сверхбогатых и снизить импорт товаров, у которых есть альтернатива в России.

«В среднесрочной перспективе нужно менять всю налоговую политику. Уже понятно, что противостояние с Западом — это надолго. Кроме того, нужны источники для технологического и экономического развития. Мы такие предложения готовим и планируем представить в осеннюю сессию», — сказал он.

Соответствующие предложения будут внесены на рассмотрение в Государственную Думу.