Японский SBI Bank прекратит обслуживание пластиковых карт в России

Японский SBI Bank в России с 1 января 2024 года прекратит обслуживание пластиковых карт и платежных брелоков, операции по ним будут недоступны.

Фактически, для частных клиентов останутся только онлайн-переводы в рублях и валюте по РФ и за рубеж, а также оплата покупок по QR-кодам или СБП.

Согласно новой стратегии, банк полностью переходит в онлайн. Ранее он фокусировался на семейном банкинге — новой и перспективной нише в России.

Уже со вчерашнего дня банк отменил ежемесячные комиссии за обслуживание карт и прекратил начисление бонусных баллов.